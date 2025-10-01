Трамп отвесил смачную пощечину Евросоюзу

Дональд Трамп в очередной раз унизил европейские страны. Так оценили заявление президента США о возможности для Украины вернуть территории при помощи ЕС в итальянском издании Il Fatto Quotidiano.

По версии итальянских журналистов, только государство-спутник, которое потеряло всякое критическое мышление, способно поверить, что Трамп говорил всерьез. На самом деле американский лидер захотел отвесить смачную пощечину Европейскому союзу, утверждают авторы статьи.

Отмечается, что Украина и европейские страны не уловили сарказм в словах американского лидера. Трамп после встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН заявил, что при поддержке Европейского союза Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде. И, кто знает, добавил американский президент, может быть, даже пойти дальше. Зеленский позже признал, что был удивлен заявлением.