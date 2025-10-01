Премьер-министр Польши Дональд Туск на Варшавском форуме по безопасности прямо заявил, что украинский конфликт — «это и наша война». Как сообщает РИА Новости, польский политик мало того, что прямо обозначил участие Европы в конфликте, но еще и бьет тревогу из-за того, что не все согласны с позицией Варшавы.

Тех, кто не считает украинский кризис войной Европы или не хочет, чтобы он приобрел такой масштаб, надо не изолировать, но по меньшей мере заставить сменить точку зрения.

«Важнейшая задача всех лидеров общественного мнения — заставить все западное сообщество, все трансатлантическое сообщество болезненно и глубоко осознать, что идет война», — сказал Туск.

Вместе с тем о том, что Европа завязана в конфликт, давно говорит и Россия. Москва неоднократно отмечала, Старый Свет воюет против РФ, хоть и участвует в боевых действиях «только» оружием, деньгами, разведкой и советниками. Об этом же говорят и в Киеве: украинские власти не раз говорили, что находятся на передовой линии защиты Запада, а их поражение станет катастрофой для Европы и ударом по США. Не все западные страны удается в этом убедить, из-за чего Туск решил поднять уровень тревоги.

Орбан раскрыл истинный план Запада по Украине

Премьер Польши не одинок в своих попытках запугать Европу. Сперва население пугали русскими танками в Варшаве и Берлине, теперь — беспилотниками и самолетами. Западные политики утверждают, что если европейцы сдадут им Украину, то Москва придет уже за ними. Поверить в это большинству населения стран ЕС сложно. Кроме того, многие даже готовы задаться вопросом: а не провоцирует ли Россию сама Европа. Или, может быть, с РФ можно договориться. Однако такие голоса сразу же маркируют как российскую пропаганду и капитулянство, а для последнего, по мнению Туска, у Запада нет причин.

«Никаких, кроме слабости воли, кроме сомнений, кроме трусости, кроме недостатка воображения», — сказал он.

Таким образом, сомнения в том, что Европа может удержать Украину, расцениваются Варшавой как трусость, а нежелание скатываться к прямому конфликту с ядерной державой — слабость воли. Как отмечает агентство, Туск может воображать себе победу Киева или поражение Москвы, однако, возможно, ему следовало бы вернуться к реальности и прекратить запугивание европейцев. Иначе мечты о победе приведут к катастрофе.