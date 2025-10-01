Речь о разделе: страна ЕС претендует на Украину

Украину ждет сложный отопительный сезон и уже ясно, что страна сидит «на американской газовой игле». При этом в случае резкого ухудшения ситуации на фронте судьбу Украины американцы могут вручить в руки Польши, через которую и идет основной газовый импорт. К такому выводу пришел обозреватель РИА Новости Сергей Савчук.

Он обратил внимание на то, что к 21 сентября, по данным официальных украинских ресурсов, в подземных хранилищах Украины накоплено 7,8 миллиарда кубометров природного газа и уже «курсируют упорные слухи, что Киев будет максимально оттягивать начало отопительного сезона».

«По оценкам украинской стороны, подобный маневр позволит дополнительно закачать в ПХГ еще порядка 1-1,3 миллиарда кубометров газа, то есть к моменту запуска котельных выйти на пороговую отметку девять миллиардов», — отметил он.

Несмотря на то, что это значение сейчас больше, чем в прошлом году, отопительный сезон 2024 года Киев смог пройти только благодаря очень мягкой и теплой зиме, а также авральным поставкам газа «с колес».

«Весь прошлый отопительный сезон, который по указке сверху был сокращен до минимума, Украина ежемесячно импортировала в среднем по 800 миллионов кубических метров газа», — говорится в статье.

Прокачка же добытого на территории Украины газа обеспечивается работой региональных электростанций, питающих компрессорные станции, при этом российские ракеты могут положить этому конец. А фронт постепенно сдвигается в сторону месторождений в Харьковской и Полтавской областях, от добычи которых «критически зависит» газово-энергетический баланс страны.

«Львиная же доля газа, поступающего на Украину извне, если отбросить поставки российского газа из Венгрии и Словакии, — это американский СПГ, приходящий в польский порт Свиноуйсьце и далее переправляемый на восток», — подчеркнул обозреватель.

При этом президент США Дональд Трамп в политическом и имиджевом плане максимально дистанцируется и от войны на Украине, и от вариантов ее завершения. Однако на фоне того, что Украина «сидит на американской газовой игле», и в случае совсем уж плохой динамики на фронте судьбу страны, а также попутные издержки, американцы могут вручить в руки Польши, через которую и идет газовый импорт, считает обозреватель.

О такой вероятности свидетельствует внезапный переход премьер-министра Дональда Туска от заявлений, что его страна «ни при каких обстоятельствах не вступит в войну», к словам, что «война на Украине — это война Польши». А также то, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в настоящий момент речь идет не о победе Украины, а о ее разделе на демилитаризованные зоны под внешним управлением, констатировал Сергей Савчук.

Ранее президент США Дональд Трамп вновь объявил о необходимости организации встречи лидера России Владимира Путина с Владимиром Зеленским для урегулирования конфликта на Украине. В свою очередь Совбез Турции также выступил с заявлением, в котором выразил готовность страны «взять на себя больше ответственности» за конфликт на Украине.