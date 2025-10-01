Жапаров предложил вернуть в Киргизии смертную казнь

Президент Киргизии Садыр Жапаров выступил за возвращения в стране смертной казни за особо тяжкие виды преступлений. Об этом в среду, 1 октября, сообщил пресс-секретарь главы киргизского государства Аскат Алагозов на своей странице в социальных сетях.

Уточняется, что президент республики уже дал поручение начальнику управления правового обеспечения администрации президента Мурату Укушеву подготовить изменения в законодательстве.

— ...подготовить изменения в законодательстве, предусматривающие максимально ужесточенную ответственность за преступления против детей, девушек и женщин. В частности, речь идет о введении нормы о смертной казни за изнасилование детей, а также за изнасилование с убийством женщин, — написал Аскат Алагозов.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о разрешении применения смертной казни в Вашингтоне. При этом, согласно статистическим данным, за последние 52 года 200 приговоренных к смертной казни американцев получили оправдание.

Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов в свою очередь заявил, что смертную казнь в России вернуть не получится, позиция страны в этом вопросе окончательна. Что известно о третьем в истории современной России председателе Верховного суда РФ — в материале «Вечерней Москвы».