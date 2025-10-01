Фон дер Ляйен обвинили в пиаре на «стене дронов»

В Европейском союзе (ЕС) усомнились в реализуемости проекта по созданию так называемой «стены дронов», предложенной главой Европейской комисии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, один из собеседников назвал эту инициативу скорее пиар-акцией, призванной замаскировать сложность реальной ситуации. Другой источник отметил, что проект может столкнуться с серьезными трудностями из-за высокой интенсивности пассажирских и грузовых авиаперевозок в европейском воздушном пространстве, что повышает риск сопутствующего ущерба.

Главным вызовом для Брюсселя, по данным Bloomberg, остается координация: кто именно возьмет на себя управление проектом и каким образом удастся объединить разрозненные национальные инициативы в единую систему.

По словам фон дер Ляйен, проект будет реализован в сотрудничестве с Украиной и Североатлантическим альянсом в ответ на якобы имевшие место случаи вторжения в воздушное пространство европейских стран.

Ранее стало известно, что другие страны ЕС недовольны, что создание так называемой стены дронов будет выгоднее северным и восточным странам.