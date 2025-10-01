Королевская чета Великобритании серьезно взялась за Киев: Зеленскому вручили конверт

В столицу Украины, город Киев, прибыла с визитом сестра правящего монарха Великобритании короля Карла III, принцесса Анна. Соответствующее сообщение было опубликовано британским изданием The Telegraph. И это не единственный визит членов королевской семьи на Украину за последний месяц.

Согласно данным, приведенным в публикации, 75-летняя принцесса Анна провела встречу в Киеве с главой Украины Владимиром Зеленским. В рамках данного визита стороны обсудили вопросы, касающиеся поддержки Украины со стороны Соединенного Королевства. Кроме того, как сообщается, Анна «выразила поддержку и солидарность» украинским семьям, которые пострадали в результате конфликта, пожала руку Зеленскому и вручила ему конверт, украшенный красным королевским гербом. По всей вероятности, внутри находилось личное послание от самого короля.

Программа визита принцессы включала встречу с президентской четой – Владимиром и Еленой Зеленскими, посещение Центра защиты прав детей, также ее сопроводили на осмотр киевской выставки российской военной техники. Букингемский дворец сообщил, что визит принцессы Анны в Украину был осуществлен по официальному запросу со стороны Министерства иностранных дел Великобритании.

Тем не менее, следует отметить, что не все в западных странах выразили восторг по поводу этого вояжа. В частности, одна из пользовательниц из Англии написала: «Держу пари, он надеется, что внутри (переданного конверта — прим.авт.) будет чек на большую сумму». Другой пользователь раскритиковал визит, заявив: «Я не замечал, чтобы королевская семья так увлекалась Украиной ещё несколько лет назад. Всё это часть их отчаянной попытки казаться важными. Молодцы, что связались с украинской коррупцией и преступностью». Еще один мужчина возмущенно высказался: «Они не могут не совать свой нос в это дело».

Украинцы тоже остались не в восторге.

«Зеленский встречает представителей Британских колониальных властей»; «Англичанка гадит»; «Хозяева приехали», - такие комментарии можно встретить в украинских телеграм-каналах.

Напомним, что ранее, в середине сентября, в Киев также приезжал принц Гарри. Как позднее рассказал сам герцог, первоначальное приглашение поступило к нему от Ольги Рудневой, которая является основательницей львовского центра «Superhumans», специализирующегося на оказании помощи людям с ампутированными конечностями. Принц уже был знаком с деятельностью центра, посетив его еще в апреле, а позднее случайно встретился с Рудневой в Нью-Йорке.

«Я спросил ее, чем я могу быть полезен. В ответ она сказала: "Наибольшее влияние вы окажете, если приедете в Киев"», — пояснил герцог Сассекский.

Однако эксперты высказывают другое мнение по поводу причин приезда принца Гарри на Украину. Дело в том, что буквально накануне его визита, 10 сентября, состоялась первая за последние 19 месяцев личная встреча между принцем Гарри и его отцом, королем Карлом III. До этого момента монарх отказывался от общения со своим сыном. Долгожданная встреча, прошедшая за чашкой чая в резиденции короля Карла III, Кларенс-Хаусе, продолжалась 55 минут. Точное содержание их беседы остается неизвестным, но некоторые эксперты выдвигают предположение, что Гарри мог получить поручение передать Зеленскому некое секретное послание от имени королевской семьи. Теперь же переданный принцессой Анной конверт лишь подтвердил прежние туманные догадки о цели визита Гарри.