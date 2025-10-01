Грузия обратилась к ЕС с призывом

Грузия призвала ЕС «не размахивать шашками»
Грузия заявила о противоречиях в позициях по Украине настроенных на мир США и избравшем тактику силы Евросоюза, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Брюссель выбрал как по Грузии, так и по Украине «неожиданную закрытость, тактику разговора с позиции силы».
По словам Шалвы Папуашвили, такие же подходы ЕС избрал по отношению к Грузии, которая хочет диалога.
Он считает, что Брюссель «боится диалога, потому что не уверен в своей правоте».
Председатель парламента Грузии призвал Брюссель «вернуться к европейским ценностям», «не размахивать шашками».