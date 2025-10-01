Грязная тайна США раскрыта: кто возглавил штурм Капитолия

Штурм Капитолия, который произошел в январе 2021 года, возглавляли агенты ФБР под прикрытием в составе 274 человек. Как сообщает «Царьград», спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что Конгресс США проводит расследование провокации, а президент Штатов Дональд Трамп подтвердил участие спецслужб в ней.

6 января группа сторонников Трампа ворвалась в здание Капитолия, где в этот момент должно было состояться заседание конгресса по утверждению результатов президентских выборов 2020 года. Тогда победил демократ Джо Байден, однако Трамп не признавал результаты голосования и пытался оспорить их через суд. В ходе событий пять человек погибли, в том числе один полицейский, десятки пострадали.

В соцсетях американский лидер отметил, что агенты ФБР, вероятно, присутствовали на акции протеста как «агитаторы и мятежники». Трамп хочет знать личности этих людей и что они замышляли в «исторический день».

«Многих великих американских патриотов заставили заплатить очень высокую цену только за любовь к своей стране. Я просто обязан этим людям провести расследование о "грязных копах и нечестных политиках!"», — написал Трамп.

Напомним, что после штурма власти осудили более 1,5 тысячи человек. В январе 2025 года американский президент помиловал подавляющее большинство из них, а некоторым смягчил наказание.