"Ужасное шоу": Трамп назвал виновника конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине спровоцировал вывод американских войск из Афганистана при бывшем главе Белого дома Джо Байдене. Он также отметил, что Соединенные Штаты допустили украинский конфликт из-за своей слабости, пишет РИА Новости.

"У нас было ужасное шоу в Афганистане, и я думаю, что именно поэтому (Президент России Владимир. — Прим. Ред.) Путин сделал это. Он увидел это ужасное шоу, устроенное Байденом и его командой некомпетентных людей", — сказал американский лидер вовремя выступления перед высшим офицерским составом ВС США в Вирджинии.

Трамп добавил, США допустили начало украинского конфликта из-за слабости, однако сейчас положение дел изменилось.

"Будут последствия": Навроцкий осадил Зеленского после слов о России

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Польша не собирается выполнять требования Владимира Зеленского и поднимать вопрос закрытия Балтийского моря из-за якобы "теневого флота" Москвы. Он добавил, что в приоритете безопасность его страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью польского лидера радиостанции Zet.

"Подобные решения не принимаются на основе слов <…> Зеленского, потому что после этого будут конкретные социальные и экономические последствия. Однако наша безопасность превыше всего. То, что происходит в Балтийском море, безусловно, вызывает беспокойство", — сказал Навроцкий.

По словам политика, прежде чем рассматривать идею о закрытии Балтийского моря, необходимо провести консультации с военными.

В США произошел шатдаун

Федеральные власти США были вынуждены в условиях шатдауна приостановить работу. Причиной стало отсутствие согласованного конгрессом бюджета правительства. Новый финансовый год начался 1 октября, пишет РИА Новости.

Отмечается, что накануне сенат не смог принять законопроекты о продолжении финансирования от обеих партий. В связи с чем было принято решение завершить сессию до среды, сделав шатдаун неизбежным. После этого Белый дом ранее предписал правительственным учреждениям готовиться к прекращению работы.

Медведев прокомментировал слова Трампа об американских подлодках

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев усомнился, что президент США Дональд Трамп направил американские подводные лодки к российским берегам. Пост об этом политик опубликовал в своем канале на платформе Max, сообщает РИА Новости.

"В новом эпизоде лютого голливудского триллера "Американские ядерные подводные лодки как средство возмездия за посты неприятеля в соцсети X" классик американского кино категории B Д.Д.Трамп вновь рассказывает о субмаринах, которые он "отправил к российским берегам", описывая в этой серии, "что они были очень хорошо спрятаны". Но, как это было сказано в легендарном советском детективном сериале, развязка очевидна: "Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет", - написал Медведев.

В США предложили проект передачи Киеву активов России

В Сенате США внесли резолюцию, в которой призвали исполнительную власть, а также лидеров стран G7 и Евросоюза изъять российские активы и направлять их Украине. Речь идет о траншах не менее 10 миллиардов долларов в месяц, пишет РИА Новости со ссылкой на сайт конгресса.

"Резолюция призывает изъять суверенные активы Российской Федерации, находящиеся под юрисдикцией членов G7, и передавать их Украине ежемесячными траншами не менее 10 миллиардов долларов США до полного расходования", - говорится в инициативе.

Отмечается, что автором документа выступил сенатор-республиканец Джон Кеннеди. Соавторами стали демократы Ричард Блюменталь и Шелдон Уайтхаус, а также республиканец Линдси Грэм* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

