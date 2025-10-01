Трамп рассказал вылечевшей онкологию девочке про близость смерти
Победившие онкологию дети поблагодарили в Белом доме президента США Дональда Трампа за меры по борьбе с заболеванием. Его слова приводит РИА Новости.
Одной девочке американский глава рассказал, что она была близка к смерти.
«Это было очень красиво, где ты научилась так говорить», — спросил глава Белого дома ребенка, когда тот закончил небольшую речь. Девочка поблагодарила Трампа.
Другую девочку президент спросил, как она чувствует себя теперь.
«Теперь хорошо себя чувствуешь. Было довольно близко», — подчеркнул он.
Ранее Дональд Трамп заявил, что 22 сентября объявит о том, как страна победит заболевания аутического спектра.
Позже он отметил — американских врачей вскоре начнут уведомлять о том, что употребление ацетаминофена (парацетамола) во время беременности может привести к тому, что у ребенка разовьется аутизм.