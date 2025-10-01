Украинцы распродают в интернете сухпайки из европейской страны

Украинцы начали продавать в интернете арктические сухпайки, предоставленные Норвегией. Об этом сообщает РИА Новости, изучившее украинские сайты объявлений.

Так, на одном из ресурсов выставлены на продажу сухпайки, предназначенные для питания в экстремальных условиях. Большинство продуктовых наборов произвела норвежская компания Drytech AS. Такой сухпаек разработан специально для холодно арктического климата.

Калорийность выставленного на продажу сухпайка составляет 1300 килокалорий. В меню входит паста с прованскими травами, цельнозерновой хлеб, печеночный паштет, сухофрукты, энергетический батончик и энергетический напиток.

Также агентство нашло на просторах украинского интернета объявление о продаже аварийного рациона питания Seven Oceans от норвежской компании GC Rieber. В состав сухпайка входят девять батончиков из пшеничной муки, витаминов, сахара и растительных жиров. Калорийность набора – 2500 килокалорий.

