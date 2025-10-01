Переполох в НАТО: Россия преподнесла Западу неприятный сюрприз у Калининграда
Напряженность в отношениях России и стран НАТО продолжает расти, особенно заметно это ощущается в приграничных районах. Информация о деятельности РФ в Калининградской области недавно вызвала переполох в западных странах. Неприятным сюрпризом стало обнаружение там огромного объекта, которого прежде не было на картах.
«РФ строит гигантский объект в сердце Европы», – пишет автор западного издания.
В статье говорится, что в Калининградской области, вблизи границ с Североатлантическим альянсом, зафиксировано возведение крупномасштабного сооружения. Западные аналитики предполагают, что это может быть мощная радиолокационная станция.
«Сооружение представляет собой разветвленную сеть антенн, размещенных по кругу и предназначенных для перехвата радиосигналов и обеспечения коммуникаций», – говорится в статье.
Западные обозреватели полагают, что после завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию, Россия сможет существенно расширить свои возможности по наблюдению за ситуацией во всем Балтийском регионе.
Местоположение комплекса выбрано не случайно. Калининград – стратегически важный регион для России, находящийся практически в сердце Европы, особенно в контексте возможного столкновения со странами НАТО, пишет АБН24.
