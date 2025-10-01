Украине предрекли тяжелые времена из-за шатдауна в США

Начало шатдауна в США может привести к сокращению военной помощи Украине и остановке поставок вооружения. Об этом сообщил бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. По мнению эксперта, политический кризис в Вашингтоне ставит Киев в крайне сложное положение.

«По сути, это катастрофа. И Зеленский ничего с этим не может сделать, как и его окружение <...> Штаты не пойдут (помогать. — прим.), никакие Томагавки не дадут и будут заниматься своим регионом или Венесуэлой, но никак не Украиной», — заявил Соскин в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, возможный шатдаун может не только уменьшить финансовую и военную помощь Киеву, но и полностью оборвать связи между странами. Он отметил, что сейчас в Америке наступает крайне тяжелый период.

Проблемы с финансированием правительства возникли после того, как Сенат США не смог принять законопроекты о продолжении работы федеральных ведомств ни от одной из партий. В связи с этим Белый дом уже распорядился госучреждениям готовиться к возможному прекращению работы. Новый финансовый год в США начался 1 октября без утвержденного бюджета: если конгресс не согласует хотя бы временную резолюцию о финансировании, государственные структуры будут вынуждены приостановить деятельность на неопределенный срок.

В истории США самая длительная остановка работы правительства длилась 35 дней — это произошло при президенте Дональде Трампе в 2019 году. Сейчас обе палаты конгресса контролируются республиканцами, однако из-за небольшого преимущества в голосах и разногласий внутри партии риск шатдауна сохраняется, передает RT.