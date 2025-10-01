Политолог объяснил причину приостановки работы правительства США

Власти США приостановили работу федерального правительства с 1 октября из-за разногласий между республиканцами во главе с президентом Дональдом Трампом и демократами по вопросу финансирования. Об этом сообщил американский политолог Брюс Маркс.

© Егор Алеев/ ТАСС

«Президент Трамп и республиканцы спорят с демократами о финансировании в рамках нашей системы. Должна быть резолюция, разрешающая федеральному правительству тратить деньги», — заявил Маркс телеканалу РЕН ТВ.

По его словам, демократы требуют вернуть финансирование, отмененное летом, но Трамп на вряд ли на это согласится. Политолог напомнил, что подобные шатдауны уже происходили при других президентах США, однако обычно стороны находили компромисс в течение нескольких дней. В конечном счете Маркс заявил, что если временная резолюция о финансировании не будет принята, министерства США могут закрыться.

С 1 октября федеральное правительство США частично прекратило работу из-за отсутствия согласованного бюджета. Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн сообщил, что причиной стали разногласия между республиканцами и демократами по вопросу финансирования государственных учреждений. Демократы отказались поддержать предложенный республиканцами двухпартийный законопроект. На этом фоне в 23:30 по мск Трамп собирается подписать ряд указов, однако каких именно — неизвестно.

В период шатдауна продолжают работать только службы, обеспечивающие национальную безопасность и защиту граждан, остальные сотрудники отправлены в вынужденные отпуска. С 1977 года подобные приостановки происходили в США более 20 раз; самый длительный шатдаун длился 35 дней в 2018–2019 годах.