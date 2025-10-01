Белый дом заявил о готовности Трампа к встрече с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп готов к переговорам с лидером КНДР Ким Чен Ыном без предварительных условий. Об этом сообщил агентству «Рёнхап» сотрудник Белого дома.

Источник напомнил, что во время первого президентского срока Трамп трижды встречался с Ким, что способствовало стабилизации ситуации на Корейском полуострове, и подчеркнул, что политика США в отношении КНДР с тех пор не изменилась.

По информации агентства, Белый дом впервые заявил, что американский лидер не требует выполнения каких-либо предварительных условий для возможного диалога. Южнокорейские чиновника не исключила, что встреча Трампа и Ким Чен Ына может состояться во время саммита АТЭС в южнокорейском Кёнджу 31 октября – 1 ноября. СМИ Южной Кореи также допустили, что Трамп может вновь встретиться с Ким на границе Республики Корея и КНДР, как это было в 2019 году.

Ким Чен Ын на сессии Верховного народного собрания 20–21 сентября отметил положительные воспоминания о встречах с Трампом. В августе американский президент заявлял, что хотел бы провести личную встречу с лидером КНДР уже в этом году.