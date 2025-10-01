В США произошел шатдаун правительства

В Соединенных Штатах новый финансовый год начался в условиях отсутствия согласованного Конгрессом бюджета правительства. Таким образом, в стране произошел шатдаун, пишет РИА Новости.

Президент страны Дональд Трамп заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат.

Глава Белого дома в ходе своего второго срока уже сталкивался с угрозой шатдауна, но тогда его удалось избежать.

Ранее республиканец Тед Круз Шатдаун выступил с прогнозом, что шатдаун в Соединенных Штатах может продлиться несколько недель. По его мнению, шатдаун наступит по вине Демократической партии. Демократы хотят тем самым сказать, что не одобряют политику главы США Дональда Трампа, высказал мнение Круз.

Сам же Дональд Трамп, как сообщалось, на фоне шатдауна правительства намерен подписать указы в 23:30 (мск) 1 октября. Однако их тема не раскрывается.