Президент страны ЕС отказался закрывать Балтийское море по требованию Зеленского

Польша не будет поднимать вопрос о закрытии Балтийского моря по требованию Владимира Зеленского из-за якобы «теневого флота Москвы». Такое заявление в интервью радиостанции Zet сделал польский президент Кароль Навроцкий.

Лидер Польши заявил, что такие решения нельзя принимать исключительно на основе слов Зеленского, так как это чревато «социальными и экономическими последствиями». Навроцкий подчеркнул, что безопасность Польши в этом случае превыше всего.

Навроцкий указал, что прежде чем рассматривать вопрос о закрытии Балтийского моря, нужно провести консультации с военными. Он также заявил, что внимательно следит за ситуацией на Балтике вместе с президентами прибалтийских государств и с Бюро Национальной безопасности.

К слову, ранее в сентябре министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что Германия и НАТО могли бы создать специальную морскую зону в Северном море с целью осуществления контроля над проходом старых судов в Балтийском море.

Ранее стало известно, что НАТО собирается усилить свое присутствие в Балтийском море из-за дронов.