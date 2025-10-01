Президент Финляндии неожиданно оценил перемены в позиции Трампа по Украине

Президент Финляндии Александр Стубб, ранее не раз делавший резкие антироссийские заявления, заявил, что в подходе президента США Дональда Трампа к украинскому урегулированию произошли изменения. Ранее американский лидер высказывал недовольство темпами разрешения конфликта, однако при этом выражал уверенность, что мирное решение все же возможно. 

По словам Стубба, изначально Трамп пытался действовать мягко, но теперь увидев, что пряник плохо работает с россиянами, перешёл к кнуту. Финский президент добавил, что вопрос заключается лишь в том, насколько большим окажется этот кнут.

В Кремле при этом подчёркивают, что Вашингтон сохраняет политическую волю к поиску мирного урегулирования. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, американская риторика не противоречит их официально заявленному стремлению к диалогу, однако Украина продолжает придерживаться воинственной линии.

Глава МИД России Сергей Лавров в свою очередь отмечал, что Трамп нацелен на быстрые результаты, чем и объясняется его недовольство медленным прогрессом. Лавров также выразил надежду на проведение третьего раунда российско-американских переговоров, которые намечены на осень.