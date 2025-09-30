Дуров раскрыл, кто просил его удалить неугодные румынские каналы

Глава французской разведки Николя Лернер в мае 2025 года обратился с просьбой об удалении неугодных румынских ресурсов в мессенджере, рассказал в подкасте американца Лекса Фридмана предприниматель Павел Дуров. Видео опубликовал RT в Telegram-канале.

По его словам, подобная просьба ему поступила и перед выборами президента Молдавии. Дуров уточнил, что специалисты мессенджера провели проверку, выяснили, что несколько каналов действительно нарушили правила мессенджера, и удалили их.

Основатель Telegram заметил, что после этого французские власти связались с судьёй, который вёл его дело, и попросили пойти на послабления.

Дуров раскрыл количество блокируемых каналов в Telegram

Напомним, что впервые Дуров сообщил о давлении на себя со стороны французских властей в мае 2025 года. Свою публикацию он снабдил эмодзи с багетом.

Представители французской разведки заявили, в свою очередь, что не требовали от Дурова закрыть политические каналы. Они пояснили, что обратились с просьбой об удалении запрещенного контента, в частности, публикаций, призывающих к совершению терактов.