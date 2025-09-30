Орбан: Венгрия будет сбивать российские беспилотники

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что его страна будет сбивать российские беспилотники, если они залетят в воздушное пространство Венгрии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подкаст «Борцовский час».

В ответ на вопрос ведущего о том, будет ли Венгрия сбивать беспилотники, даже если они прилетят из России, Орбан дал положительный ответ. Кроме того, он также заявил, что Евросоюз превосходит Россию «во всех измерениях».

«Европа сильнее во всех измерениях, Россия слабее и в военном отношении, и экономически, и численно. Она не может нам навредить. Мы должны вести себя как сильное сообщество», — заявил он.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия «не воюет с Россией».