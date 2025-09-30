СМИ: Сирия нашла замену России

Стремясь выйти из глобальной изоляции, Сирия начала налаживать многосторонние отношения с Украиной. Об этом сообщает Al Jazeera.

Ранее Дамаск и Киев объявили о возобновлении дипломатических отношений после трехлетнего перерыва. Владимир Зеленский приветствовал данный шаг, подтвердив готовность своей страны поддержать Сирию на пути к стабильности.

По мнению аналитиков, которое приводит Al Jazeera, сотрудничество Дамаска с Киевом продиктовано стремлением преодолеть международную изоляцию, в которой республика находилась во времена прошлого режима, и выстроить отношения с различными мировыми державами. При этом украинский политолог Монтасер аль-Бюльбюль считает, что сближение стран свидетельствует о «сирийской революционной солидарности с Украиной» в борьбе с общим врагом — Россией.

«Движущей силой является стремление защитить национальные интересы Сирии. После падения режима Асада страна оказалась под мощным экономическим давлением, отчасти вызванным зависимостью прежнего режима от условной российской помощи. Дамаск, исходя из интересов республики и народа, стремится к стратегической открытости с государствами, которые готовы участвовать в ее восстановлении, развитии и поддержании стабильности, включая Украину, учитывая ее экономические и политические возможности», — добавил аль-Бюльбюль.

В Al Jazeera указали, что после падения прошлого режима Москва прекратила поставки пшеницы и нефти в Сирию. Узнав об этом, Украина сразу же отправила Дамаску крупные партии зерна и продовольствия.