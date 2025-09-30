Guardian: многолетнее давление на Белоруссию не сработало

Политика оказания максимального давления на Белоруссию не достигла заявленных целей, пишет обозреватель Пётр Зауэр в статье для Guardian.

Автор статьи заметил, что в последние месяцы президент Белоруссии Александр Лукашенко постепенно выходит из «дипломатической заморозки», восстанавливает контакты.

По его данным, в Брюсселе идут дискуссии о том, что следует рассмотреть различные варианты в отношениях с Минском. В частности, чиновники думают о том, чтобы предложить главе республики «выход из тени Москвы».

Это обусловлено также тем, что столкнувшись с растущим экономическим давлением, Лукашенко вернулся к маневрированию между Россией и Западом, пояснил обозреватель.

Так, в сентябре, демонстрируя свою готовность к взаимодействию, президент Белоруссии пригласил американских военных наблюдать за учениями «Запад-2025».

Вместе с тем, в Европе пока не понимают, как и чем заменить нынешнюю политику, констатировал Зауэр.