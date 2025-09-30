Европейские лидеры на протяжении многих лет говорят о мнимой российской угрозе, чтобы удержаться у власти, рассказал на YouTube-канале Deep Dive полковник американской армии в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

Аналитик заметил, что почти каждую неделю европейские политики бездоказательно обвиняют Россию в тех или иных инцидентах.

«[Эти заявления делают] премьер-министр Великобритании Кир Стармер, глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц, которые пришли к выводу, что они должны продолжать военные действия против России, чтобы остаться на своих постах», — разъяснил Макгрегор.

Офицер предположил, что после завершения конфликта на Украине европейцы обвинят политиков в упадке экономики и разрушении научно-промышленной базы.

По его мнению, граждане европейских стран поддержат восстановление торговых связей с Россией, в особенности в сфере энергоресурсов.