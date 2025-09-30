Турция сделала заявление об украинском конфликте

Совбез Турции сделал заявление, в котором выразил готовность страны «взять на себя больше ответственности» за конфликт на Украине. Об этом сообщает Cumhuriyet.

Заявление Совбеза Турции было сделано по итогам встречи ведомства под председательством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Кроме того, Турция также выразила серьезную озабоченность инцидентами, которые происходят в рамках конфликта. По мнению Анкары, они могут привести к эскалации конфликта, а также расширению географии боевых действий.

«Выражена обеспокоенность по поводу инцидентов, свидетельствующих о риске распространения, и заявлена готовность Турции взять на себя большую ответственность за установление мира», — сказано в сообщении турецкого Совбеза.

Раскрыты условия для завершения конфликта на Украине

Ранее Эрдоган заявил, что конфликт на Украине был в числе приоритетных тем его переговоров с президентом США Дональдом Трампом.