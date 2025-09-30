Еще одна страна Европы ограничила прием заявок на визу в России

Консульства Кипра в Москве и Санкт-Петербурге не принимает заявления на визы с 29 сентября по 3 октября, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу дипмиссии республики в Москве.

Накануне стало известно, что консульства Кипра в Екатеринбурге и Краснодаре с 30 сентября по техническим причинам приостановили аккредитацию всех туристических агентств до дальнейшего уведомления.

Дипломаты пояснили, что этот шаг обусловлен двумя факторами: внедрением с 12 октября новой системы въезда и выезда (Entry/Exit System, EES) в Евросоюзе и подготовкой Кипра к присоединению к Шенгену.

В России объяснили закрытие Чехией визовых центров

По их словам, в свете этого от властей страны потребуется усилить контроль за въездом иностранцев и привести процедуру выдачи виз в соответствие с общими шенгенскими требованиями.

Ранее сообщалось, что Чехия приняла решение закрыть визовые центры в России. Теперь для подачи заявлений о выдаче чешских шенгенских виз потребуется обращаться напрямую в Консульский отдел посольства республики в Москве.

По мнению первого зампреда комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексея Чепы, Прага пошла а этот шаг, чтобы быть «в тренде», соответствовать европейской повестке.