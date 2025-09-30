Экс-министр обороны Британии выступил с призывом насчет Крыма

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал сделать Крым непригодным для жизни. Об этом политик рассказал на Варшавском форуме безопасности, пишет The Guardian.

© Lenta.ru

Как считает экс-министр, Европа должна ударить по самолюбию президента РФ Владимира Путина, который в 2014 году сравнил Крымский полуостров со Святой горой.

«Поэтому мы должны помочь Украине получить дальнобойные возможности, чтобы сделать Крым непригодным для жизни. Нам нужно задушить Крым», — высказал мнение Уоллес.

Он также призвал применить ракеты большой дальности, чтобы уничтожить Крымский мост.

В Крыму прокомментировали заявление Зеленского о «статусе» полуострова

При этом в августе Бен Уоллес допустил, что президент США Дональд Трамп может вынудить Владимира Зеленского пойти на уступки в переговорах. Экс-министр также подчеркнул, что считает необходимым участие в мирном процессе по вопросу конфликта на Украине европейской ядерной державы — Франции или Великобритании.

В августе прошлого года Бен Уоллес призвал разрешить Вооруженным силам Украины наносить удары по территории России с помощью западного оружия.