Трамп назвал себя «45-м, 46-м и 47-м» президентом США

Глава Белого дома Дональд Трамп назвал себя не только 45-м и 47-м президентом США, но и 46-м. ОБ этом сообщают «Аргументы и Факты».

Такое заявление он сделал во время своей речи перед генералами на базе морской пехоты США. При этом, в действительности 46-м президентом является его предшественник Джо Байден.

«Я — 45-й, 46-й и 47-й. Да, если об этом задуматься. Я просто не хочу, чтобы 46-го ставили мне в заслугу», — заявил он.

Отметим, что ранее Трамп уже выражал сомнения в легитимности президентских выборов в США 2020 года. Тогда Трамп проиграл Джо Байдену.

