Сенат США вновь заблокировал закон о временном финансировании, стране грозит шатдаун

Сенат США отклонил законопроект о временном финансировании правительства, предложенный демократами. Это повысило риск остановки работы федеральных ведомств уже на следующей неделе, сообщает Reuters.

За проект проголосовали 55 сенаторов, против — 45. При отсутствии соглашения правительственным учреждениям с середины недели придется прекратить всю деятельность, за исключением самых важных функций.

Как отмечает агентство, ни республиканцы, ни демократы не продемонстрировали готовность к компромиссу. При этом любое решение, которое будет выработано, должно получить одобрение подконтрольной республиканцам палаты представителей.

Во вторник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал возможным наступление шатдауна правительства страны в ночь на 1 октября и обвинил в сложившейся ситуации членов Демократической партии.

19 сентября сенат США также отклонил законопроект о финансировании федеральных агентств до 21 ноября. При голосовании 44 сенатора высказались за принятие документа, в то время как 48 проголосовали против.

Если палата представителей и сенат не смогут прийти к соглашению по этому вопросу, работа правительства будет приостановлена. В случае шатдауна пограничные, почтовые и социальные службы продолжат работу, однако государственные служащие, включая военных, останутся без оплаты труда.

Ранее Трамп заявил, что использует возможный шатдаун для сокращений.