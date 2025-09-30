Стало известно, какие два лидера ЕС поссорились из-за Киева

Отношения между главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем испортились из-за разных подходов к украинскому вопросу, пишут обозреватели Арне Дельфс и Хорхе Валеро в статье для Bloomberg.

Мерц и фон дер Ляйен оба являются немецкими консерваторами, но принадлежат к конкурирующим фракциям ХДС, уточнили журналисты.

Авторы статьи напомнили, что в августе глава ЕК заявила о разработке точного плана по размещению войск на территории Украины в рамках обеспечения гарантий безопасности после прекращения огня.

Канцлер заметил, в свою очередь, что ничего не знает о работе над такими планами, во всяком случае, Берлин в их создании не участвовал.

Требования правительства ФРГ в сфере оборонных закупок, желание Берлина контролировать поставки и финансовые потоки также повлияли на отношения между чиновниками, уточнили обозреватели.

По их данным, Мерц «стремится ограничить растущую власть фон дер Ляйен, в то время как она проявляет настойчивость».