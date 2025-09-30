Наследная принцесса Нидерландов поступила на службу в королевские ВС

Наследная принцесса Нидерландов Амалия на общих основаниях — после прохождения комиссии и тестирования — поступила на службу в королевские вооруженные силы, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентствам, наследница престола стала первой женщиной королевской семьи, вступившей в ряды армии. После зачисления на обучение в Королевский флот, а также сухопутные и военно-воздушные силы она получила младшие воинские звания (матрос третьего класса и солдат третьего класса).

«Принцесса Амалия сегодня начала обучение в Колледже обороны. Она пройдет различные теоретические модули и тренинги, а затем начнет работать в качестве стажера в Штабе обороны», — пояснили в пресс-службе Минобороны королевства.

Стандартный курс подготовки по программе, на которую поступила Амалия, включает несколько недель полевых тренировок, а также теоретические занятия.

В настоящее время принцесса приступила к теоретической части программы, включающей изучение баллистики, тактики и картографии. К практике она приступит после того, как срастется рука, сломанная при падении с лошади.

Напомним, что Амалия — старшая дочь правящего короля Нидерландов Виллема Александра и его жены королевы Максимы, в декабре ей исполнится 23 года. Принцесса Оранская получила свой титул в 2013 году после коронации отца, является наследницей престола.