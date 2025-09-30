"Выглядишь плохо, бумажный тигр": Трамп дерзко обратился к Путину

Президент США Дональд Трамп нарушил собственное обещание и вновь назвал Россию «бумажным тигром». Это произошло всего через пять дней после того, как он заверил, что больше не будет использовать это выражение.

Новое заявление прозвучало во время выступления Трампа перед высшим офицерским составом Вооруженных сил США в Вирджинии. Американский лидер представил свой выпад как воображаемый диалог с президентом России.

«Я так разочарован в президенте Путине. Я сказал, что думал, он покончит с этим, ему следовало покончить с этой войной за неделю», — начал Трамп, а затем продолжил цитатой, якобы адресованной российскому лидеру: «И я сказал ему: "Знаешь, вы выглядите неважно. Вы сражаетесь четвертый год в войне, которая должна была закончиться за неделю. Вы бумажный тигр?"».

Напомним, что впервые Трамп использовал это выражение в своей социальной сети Truth Social, назвав борьбу России на Украине «бесцельной». Позже, 25 сентября, он публично пообещал больше не использовать выражение "бумажный тигра" по отношению к РФ.

Ранее на первоначальное высказывание Трампа уже реагировал Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда заявил, что Россия, скорее, не тигр, а медведь, а «бумажных медведей не бывает».