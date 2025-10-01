США захотели передавать Украине средства из замороженных российских активов

Сенат Конгресса США во вторник, 30 сентября, зарегистрировал проект резолюции, подразумевающей ежемесячную передачу Украине не менее 10 миллиардов долларов из замороженных российских активов. Соответствующая запись появилась на сайте американского парламента.

Автором резолюции выступил сенатор от Республиканской партии Джон Кеннеди. Среди соавторов значатся демократы Ричард Блюменталь и Шелдон Уайтхаус, а также республиканец Линдси Грэм* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Документ призывает исполнительную власть США, а также руководителей Евросоюза и стран-членов «Большой семерки» изъять замороженные российские средства и обеспечить ежемесячное финансирование Украины.

Ранее стало известно, что инициативная группа республиканцев и демократов в Сенате США готовит законопроект о признании России и Белоруссии «государствами — спонсорами терроризма».

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.