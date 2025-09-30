Кулеба заявил, что он невыездной

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинскому изданию "Обозреватель" заявил после возвращения в страну, что не может выехать за границу.

Ранее он признался итальянской газете Corriere della Sera, что был вынужден бежать из Киева и пересек польскую границу. После широкого распространения публикации в СМИ пресс-служба Кулебы попыталась опровергнуть информацию о побеге.

Экс-министр в интервью подтвердил, что ныне находится в украинской столице, и упомянул, что кабмин Украины принял решение о запрете бывшим послам покидать республику. При этом сам бывший глава МИД не имеет такого дипломатического ранга, в связи с чем в украинских СМИ появились предположения, что все же Кулеба не попадает под этот запрет.

"Существует ли какая-нибудь новая процедура выезда для таких лиц, в этом решении не прописано. Просто указано, что категории дипломатов, которым присвоен ранг посла и которые прекратили дипломатическую службу, лишены права уезжать, - сказал бывший глава украинского МИД. - Честно говоря, не знаю деталей. Я слышал с разных сторон объяснение, что это и зачем. Но ни одно из них не кажется каким-то логичным и рациональным. Поэтому буду выяснять, что происходит. Сейчас подтверждаю, что сейчас я формально невыездной".

Кулеба был отправлен в отставку в сентябре 2024 года. Он возглавлял МИД Украины с марта 2020 года. После отставки выступает как эксперт по международной проблематике, а также стал научным сотрудником Центра науки и международных отношений Роберта и Рене Белфер (Центр Белфера) при Гарвардской школе управления имени Джона Кеннеди.