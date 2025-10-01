Оппозиция объявила о планах оспорить итоги выборов в Молдавии

В Молдавии оппозиция оспорит в Центральной избирательной комиссии, судах и на уличных протестах итоги парламентских выборов. Об этом заявил в интервью ТАСС бывший президент республики Игорь Додон.

Политик возглавляет крупнейшую в Молдавии оппозиционную Партию социалистов, вокруг которой был создан Патриотический блок, ставший на выборах главным оппонентом власти.

Экс-президент обвинил правящую партию в фальсификации выборов через подконтрольный ей ЦИК, МИД, спецслужбы, полицию и другие госорганы.

По словам Додона, если комиссия ЦИК отклонит жалобы оппозиции, то она пойдет в Апелляционную палату, в Верховный суд, а затем — в Конституционный суд.

28 сентября в Молдавии прошли выборы в парламент. По итогам голосования победу одержала правящая проевропейская партия «Действие и солидарность», набрав 50,2% голосов. Оппозиционные партии в совокупности смогли набрать 49,8% голосов.

Оппозиционный блок «Победа» отказался признавать результаты выборов, назвав объявленные цифры результатом тотальных нарушений, фальсификаций и прямого вмешательства власти в избирательный процесс.