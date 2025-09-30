Трамп закончил свое выступление по Украине интересным жестом

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на окончание конфликта на Украине и постучал по дереву. Так он закончил свое выступление перед высшим офицерским составом американских ВС, передает РБК.

Трамп считает, что «в теории, в конце концов» получится добиться окончания конфликта на Украине.

«Я хочу постучать по дереву, потому что никогда не знаешь, что выйдет», — добавил глава США.

Ранее Трамп во время выступления перед американскими генералами заявил о необходимости встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского для урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, это получится сделать только «с позиции силы».