На Украине допустили возможные территориальные потери

Украина может потерять часть территорий после завершения конфликта, без юридического признания. Таким мнением поделился экс-министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью «Обозревателю».
Кулеба подчеркнул, что он не является сторонником такого решения, но в истории были подобные случаи и их нужно учитывать.
В том же интервью экс-министр иностранных дел Украины допустил окончание военных действий по армяно-азербайджанскому сценарию. По его словам, такой исход заключается в «отвоевывании» территорий или их дипломатическому возвращению.