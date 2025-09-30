Президент США Дональд Трамп считает, что урегулирование украинского кризиса позволит "создать нечто великое". Такое мнение он озвучил, выступая перед высшим командным составом Вооруженных сил США.

Рассуждая о возможности присвоения ему Нобелевской премии мира, Трамп утверждал, что не хочет ее сам, а рассчитывает, что "ее получит страна".

"У нас есть почти все, нам нужна одна подпись. И если они не поставят подпись, за это придется платить в аду. Надеюсь, что они подпишут [соглашение] ради собственного же блага, и мы создадим нечто великое", - заявил Трамп на совещании с участием американского генералитета, которое было организовано военным министром США Питом Хегсетом.

Это мероприятие состоялось на базе Корпуса морской пехоты США в Куонтико (штат Вирджиния).

"Мы добились [урегулирования] восьми [конфликтов], это большая честь. И остаются [президент России Владимир] Путин с [Владимиром] Зеленским", - продолжил Трамп.

При этом он в очередной раз выступил с оценкой, согласно которой украинский кризис должен был быть урегулирован первым.