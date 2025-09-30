Трамп считает, что урегулирование на Украине позволит создать "нечто великое"
Президент США Дональд Трамп считает, что урегулирование украинского кризиса позволит "создать нечто великое". Такое мнение он озвучил, выступая перед высшим командным составом Вооруженных сил США.
Рассуждая о возможности присвоения ему Нобелевской премии мира, Трамп утверждал, что не хочет ее сам, а рассчитывает, что "ее получит страна".
"У нас есть почти все, нам нужна одна подпись. И если они не поставят подпись, за это придется платить в аду. Надеюсь, что они подпишут [соглашение] ради собственного же блага, и мы создадим нечто великое", - заявил Трамп на совещании с участием американского генералитета, которое было организовано военным министром США Питом Хегсетом.
Это мероприятие состоялось на базе Корпуса морской пехоты США в Куонтико (штат Вирджиния).
При этом он в очередной раз выступил с оценкой, согласно которой украинский кризис должен был быть урегулирован первым.