Трамп назвал способ завершить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости организации встречи лидера России Владимира Путина и Владимира Зеленского для урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Трампа, урегулирования конфликта на Украине можно добиться только вместе с Путиным и Зеленским.

«Мы должны собрать их вместе и добиться результата», — сказал он во время выступления перед высшим офицерским составом ВС США.

При этом Трамп выразил уверенность, что сделать это получиться только «с позиции силы».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Путин сохраняет готовность к встрече с Зеленским. При этом он подчеркивал, что без подготовки эти переговоры станут «пиар-акцией, обреченной на провал».