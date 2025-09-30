Глава Белого дома Дональд Трамп поделился подробностями своей беседы с президентом России Владимиром Путиным в ходе встречи на Аляске. Об этом он высказался во время выступления на официальном YouTube-канале Министерства войны.

По словам Трампа, Путин согласился с тем, что в настоящий момент США являются «самой горячей страной в мире».

Президент США заявил, что Путин сказал ему, что такой страны как США нет даже близко.

При этом Трамп вновь выразил свое разочарование российским лидером. По мнению главы Белого дома, Путин якобы «должен был закончить украинский кризис за неделю».

Трамп в пятый раз за месяц разочаровался в Путине

Также Трамп заявил о важности организации переговоров между Путиным и Зеленским для урегулирования конфликта на Украине.