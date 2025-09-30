Трамп назвал способ завершить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что для завершения украинского конфликта необходима встреча лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Трансляцию его выступления перед американскими военными ведет телеканал Fox News.

«Нам осталось урегулировать один [конфликт], и нам нужно урегулировать его с президентом Путиным и Зеленским. Нужно собрать их вместе и покончить с этим», — сказал Трамп.

По его словам, США могут достичь урегулирования конфликта исключительно с позиции силы.

«Если бы мы были слабы, они бы даже не сняли трубку», — подчеркнул американский лидер.

Ранее Трамп подтвердил информацию о том, что к побережью России были отправлены две американские атомные подводные лодки. Он выразил надежду, что применять их не понадобится, и добавил, что обнаружить эти подлодки невозможно.