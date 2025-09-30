Трамп: ни одна страна в мире не осмелится бросить вызов США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что на планете не найдется ни одного государства, которое осмелилось бы угрожать США. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, американский лидер сделал ряд заявлений о состоянии ВС США в ходе выступления на базе морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния.

«Ни одна страна не осмелится бросить нам вызов, мы настолько могущественны, что ни один враг не посмеет нам угрожать. Мы настолько способны, что ни один противник не может даже подумать о том, чтобы победить нас», — отметил Трамп.

Глава США пояснил, что американский флот значительно превосходит Россию и Китай по подводным лодкам.

Трамп заметил, что намеревается выделить на нужды ВС США в 2026 году $1 трлн, «чертовски большие деньги».

Ранее сообщалось, что шеф Пентагона Пит Хегсет приказал сотням генералов и адмиралов в кратчайшие сроки прибыть на военную базу в Куантико в районе Вашингтонского конгломерата. Тема совещания и причина экстренного вызова не назывались.

Приказ затронул почти всех офицеров в ранге бригадного генерала и выше, включая командующих в зонах конфликтов по всему миру.