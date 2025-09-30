На Западе призвали Трампа к эскалации с РФ ради Украины

Президент США Дональд Трамп должен пойти на эскалацию по отношении к России ради урегулирования конфликта на Украине. С таким призывом выступило издание Politico, передает РИА Новости.

По мнению автора статьи, если Трамп «серьезно настроен на прекращение огня, то ему пора "закрутить гайки", чтобы изменить расчеты Москвы».

«Следует внушить Путину, что он больше выиграет от прекращения огня, чем от продолжения военных действий. Таким образом, пойдя на эскалацию, Трамп может добиться деэскалации», — уверен обозреватель.

Он отметил, что США могут увеличить давление на РФ с помощью более серьезных санкций и изъятия замороженных российских активов. За этим, по словам обозревателя, должно последовать увеличение военной помощи Украине не только в количественном, но и качественном отношении.