Пока вы не уснули: массовая высылка россиян из страны ЕС и Орбан о войне ЕС  с Россией

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Орбан ответил Туску на слова о войне Европы с Россией

© kremlin.ru

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не воюет с Россией. Об этом он написал в социальной сети X. Такое заявление он сделал на фоне слов премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что Варшава будет сбивать любые воздушные объекты России над своей территорией. По словам Орбана, Польша и Евросоюз «играют в опасную игру».

Читать новость полностью

Страна ЕС начала массово высылать россиян

Финляндия начала массово депортировать россиян, которые переехали в страну после начала частичной мобилизации. По информации эстонского издания Postimees, 90% граждан России получили отказы в убежище по итогам первых собеседований.

Читать новость полностью

Миллионы погибших: на что пойдет Запад ради Украины

Наибольшую угрозу для всего мира, из-за которой могут погибнуть не только 45 миллионов россиян, но и многие жители других стран, обозначил заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом пишет обозреватель РИА Новости Кирилл Стрельников.

Читать новость полностью

Раскрыт коварный план НАТО по передаче Украине Tomahawk

Крылатые ракеты Tomahawk могут быть переданы Украине после их перепродажи Великобритании и Германии. Об этом рассказал News.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

Читать новость полностью

Раскрыто, как Россия может обойти санкции ЕС на поставки СПГ

Поставки российского СПГ могут быть перенаправлены за пределы Европы, если ЕС запретит импорт, но не введет санкции против заводов-производителей. Об этом заявил глава TotalEnergies Патрик Пуянне, передает Bloomberg.

Читать новость полностью

Ресторан Татьяны Булановой попал в громкий скандал

В ресторанном бизнесе Татьяны Булановой разразился скандал. По словам десятков работников, им не выплатили зарплату, и сумма задолженности может составить до полумиллиона рублей, сообщает «SHOT Проверка».

Читать новость полностью

Появились подробности ДТП с участием дочери криминального авторитета

© Соцсети

Дочь Сергея Цапка двигалась на машине со скоростью 136 км/ч по дороге, где разрешенная скорость составляет 60 км/ч. Автомобиль совершил столкновение с частной постройкой, расположенной в Ростовской области, сообщает SHOT.

Читать новость полностью

Умер актер Геннадий Нилов

© kino-teatr.ru

В возрасте 88 лет умер актер Геннадий Нилов. Об этом сообщает Союз кинематографистов России. Согласно сообщению Союза, Нилов ушел из жизни 29 сентября — он не дожил до своего 89-летия 2 дня. Российскому зрителю он был наиболее известен по роли в комедии Генриха Оганесяна «Три плюс два».

Читать новость полностью

Трусы Мбаппе выставили на продажу

Трусы футболиста, форварда «Реал Мадрида» Килиана Мбаппе выставили на продажу в Казахстане за 1 млн тенге (около 152 тысяч рублей). Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

Читать новость полностью

Ученые рассказали о погоде на обратной стороне Луны

Новое исследование британских и китайских ученых показало, что две стороны Луны различаются ещё сильнее, чем считалось раньше, пишет Gizmodo. Лунные породы продемонстрировали, что обратная сторона Луны может быть холоднее видимой.

Читать новость полностью

Депутат Госдумы попросил Мишустина отменить повышение утильсбора с 1 ноября

© Shatokhina Natalya/news.ru/Global Look Press

Постановление о переходе на новую методику расчёта утильсбора с 1 ноября 2025 года необходимо отменить, а в дальнейшем от этой пошлины нужно освободить все автомобили массового сегмента. Об этом заявил лидер думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в своём Телеграм-канале.

Читать новость полностью