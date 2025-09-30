На Западе отреагировали на новый план Зеленского

Стремление Владимира Зеленского получить дальнобойные американские ракеты Tomahawk может привести к серьезной эскалации конфликта, рассказал в эфире YouTube-канала британский геополитический аналитик Александр Меркурис.

Ранее стало известно, что в ходе встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом украинский лидер поднял вопрос о поставках ракет. Глава США положительно воспринял слова Зеленского, но пока не принял окончательного решения.

«Зеленский всегда хочет перенести боевые действия на Россию. Отсюда и эта катастрофическая идея с Tomahawk», — отметил Меркурис.

Аналитик уточнил, что реализация идеи, в том случае, если Вашингтон примет решение об отправке Tomahawk, займет порядка 10-12 месяцев. Он добавил, что у США нет этих ракет в необходимом количестве.

«Если эти ракеты поставят на Украину, то это будет драматическая, колоссальная эскалация», — подчеркнул эксперт.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков сообщил, что новые заявления США о возможных поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk могут негативно отразиться на российско-американских переговорах.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик отметил, в свою очередь, что заявления Белого дома о ракетах для Украины следует расценивать как игру для западной аудитории и подбадривание украинского правительства.