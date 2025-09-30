Орбан ответил Туску на слова о войне Европы с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не воюет с Россией. Об этом он написал в социальной сети X.

© kremlin.ru

Такое заявление он сделал на фоне слов премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что Варшава будет сбивать любые воздушные объекты России над своей территорией. По словам Орбана, Польша и Евросоюз «играют в опасную игру».

«Дорогой Дональд Туск, вы можете думать, что воюете с Россией, но Венгрия – нет. Как и Европейский союз, вы играете в опасную игру», – заявил он.

Ранее Орбан заявил, что страны Запада хотят «обокрасть Украину».