Трамп пригрозил отставкой военному руководству США

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед высшим офицерским составом страны заявил, что несогласные с ним генералы могут лишиться званий.

«Вы можете делать что угодно. А если вам не нравится то, что я говорю, вы можете выйти из комнаты. Конечно, вместе с этим уйдут и ваше звание, и ваше будущее», — сказал он.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет, обращаясь к американским генералам и адмиралам на базе морской пехоты в Куантико, заявил, что единственная миссия ведомства теперь будет в ведении боевых действий.

Он также подчеркнул, что США необходимо наращивать войска и вооружения.