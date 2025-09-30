В Париже нашли мертвым посла ЮАР

Парижская полиция обнаружила тело пропавшего посла ЮАР во Франции Нкосинати Эммануэля Мтетвы. Об этом пишет обозреватель Каролин Пике в статье для Le Parisien.

© Егор Алеев/ТАСС

Накануне портал криминальной хроники Actu17 сообщил о пропаже посла и о начатом расследовании.

Супруга посла рассказала, в свою очередь, что вечером в понедельник, 29 сентября, получила от мужа тревожное сообщение. После этого дипломат перестал выходить на связь.

«На следующий день после исчезновения посол Южной Африки во Франции, был найден мертвым. Его тело было обнаружено во вторник под отелем Hyatt Regency на западной окраине французской столицы», — отметила автор статьи.

Номер главы дипмиссии располагался на 22 этаже, окно было взломано. Стражи порядка не исключают версию с возможным суицидом.

Расследованием обстоятельств смерти посла занимается бригада парижской судебной полиции по борьбе с преступлениями против личности (BRDP).

Мтетва долгое время занимал руководящую должность в правящей партии ЮАР — Африканском национальном конгрессе. В 2023 году был назначен послом во Франции, в феврале 2024 возглавил дипмиссию. Кроме того, он являлся постпредом республики в ЮНЕСКО.

Ранее сообщалось, что в декабре 2020 года в Сенегале умер посол ЮАР в Сенегале Ленин Мэгигване Шоп. До назначения на эту должность он представлял республику на Кубе, в Ботсване, Италии и Австралии.