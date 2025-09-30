Европа готова на все, чтобы не допустить победы РФ в украинском конфликте. Под понятием «Европы» обычно подразумеваются ее политики, которые рано или поздно сменятся. «КП» рассказала, когда они оставят свои посты и кто придет на их место.

Великобритания

Лейборист Кир Стармер вступил в свою должность премьер-министра Великобритании в июле 2024 года. Он стал четвертым главой британского правительства, который пришел к власти с начала спецоперации. Сейчас рейтинг его доверия составляет всего 13%, но следующие выборы на его пост должны состояться не позднее августа 2029 года.

Как отмечают британские СМИ, желавшие обновления жители страны вернули партию Стармера к власти впервые за 14 лет, однако надежды не оправдались. Газета Independent называла начало его правление «самым неудачным стартом за век». Кроме того, журналисты выяснили, что медиамагнат Вахид Али осыпал премьера подарками: одел его в дизайнерские вещи, купил несколько пар очков на 276 тысяч рублей, а также оплатил аренду квартиры за его сына.

Главная проблема правления Стармера — экономическая ситуация. Из-за провальных реформ дефицит бюджета достиг 42,8 млрд фунтов, увеличившись на 5 млрд фунтов. При этом по его плану военные расходы должны и дальше расти — на 13,4 млрд фунтов в год.

В мае на выборах местного уровня в Великобритании победила правопопулистская партия Reform UK, которая основана в 2018 году во главе с 61-летним Найджелом Фараджем. Политик ратует за снижение помощи Киеву и рост оборонных расходов, но не ради «авантюр за границей».

Политолог Виктор Козлов считает, что сейчас в Великобритании реальны досрочные выборы. Лейбористы рассматривают вариант с заменой лидера — многие бы хотели видеть мэра Манчестера Энди Бернэма вместо Стармера. Однако партия Reform UK демонстрирует серьезный рост и в случае нового голосования может приблизиться к большинству в парламенте.

Президент Франции Эммануэль Макрон вступил в должность в мае 2017 года и после, в 2022 году, успешно переизбрался на пятилетний срок. Следующие выборы у него состоятся в апреле 2027 года, однако рейтинг доверия уже находится на уровне 15%.

Макрон начал карьеру в банке Ротшильдов, однако успел поработать на богачей и будучи главой Елисейского дворца. За последние пять лет «верхушка» французского рейтинга Forbes стала богаче на 87%, тогда как госдолг страны увеличился на 583 млрд евро. Президент Франции объяснял, что льготы для богатых увеличат приток налогов в казну, но не вышло — свои деньги миллиардеры умело скрыли.

Добровольно Макрон уходить не хочет и играет на том, что ни у одной партии в парламенте нет абсолютного большинства. Стрелки в проблемных ситуациях он переводит на премьеров — лишь за два года на должности главы правительства сменилось семь человек.

Новых политических сил во Франции нет, а из старых сильнее всего поменять курс Парижа могли бы ультраправые. Однако над Марин ле Пен висит угроза окончательного приговора по делу о «растрате средств Европарламента», из-за которого она может лишиться возможности избираться на пост президента в ближайшие годы. Если на выборах победит экс-соратник Макрона, бывший премьер-министр Эдуар Филипп, изменений в антироссийском курсе не будет

Канцлер Германии Фридрих Мерц вступил в должность в мае 2025 года. Рейтинг его доверия составляет 29%, а следующие выборы пройдут не позднее марта 2029 года. Общественное мнение о нем не лучшее — многие считают его «канцлером лжи», поскольку он не исполнил свои главные предвыборные обещания.

Например, Мерц заявлял, что не загонит ФРГ в долги, однако согласился создать спецфонд на 100 млрд евро для военных нужд. Также он манил избирателей снижением налогов на электричество, которое не произошло. Немецкая экономика продолжает падать третий год, однако канцлера интересует лишь мифическая «русская угроза».

Сейчас правая партия «Альтернатива для Германии» по рейтингам сравнялась с правящим «Христианско-демократическим союзом Германии». Лидер «Альтернативы» Алис Вайдель обвиняет Мерца в разжигании войны, требует строить хорошие отношения с РФ и прекратить тратить миллиарды на Украину.

По мнению политолога Виктора Козлова, сценарий следующих выборов уже вырисовывается. В наименее благоприятном «Альтернатива» станет второй партией немецкого парламента, а в наиболее — свергнет застоявшуюся коалицию в Бундестаге.