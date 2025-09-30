Американский миллиардер Илон Маск заявил, что его компания xAI перепишет Википедию с учётом запрещённой для СМИ информации и опубликует итоги в открытом доступе.

«Мы создаём Grokipedia от xAI. Это будет колоссальным улучшением по сравнению с Википедией. Честно говоря, это необходимый шаг на пути к цели xAI — познанию Вселенной», — заявил он.

Ранее Маск раскритиковал Википедию за редакционную политику.

В июле суд в России оштрафовал Википедию на 3,5 млн рублей за отказ удалить запрещённые статьи.