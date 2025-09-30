Трамп не уточнил, намерены ли США наносить удары по Венесуэле

Президент США Дональд Трамп не пояснил, собирается ли Вашингтон наносить удары в Венесуэле под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков.

"Посмотрим, что произойдет с Венесуэлой", - сказал американский лидер в беседе с журналистами в Белом доме перед вылетом на базу Корпуса морской пехоты США в Куонтико (штат Вирджиния). "Венесуэла очень опасна. В плане наркотиков и другого", - утверждал Трамп. "Теперь мы посмотрим на картели", - добавил глава администрации США.